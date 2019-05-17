В Тольятти перекроют движение из-за строительства развязки на трассе М-5
Проезд ограничат по улице Нижегородской
Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"
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В Тольятти временно перекроют движение по улице Нижегородской до трассы М-5 «Урал». Ограничения связаны со строительством трехуровневой развязки на 974 км федеральной дороги.
- Движение по улице Нижегородской будет прекращено с 1 июня. Автомобилистам придется ездить по временной объездной дороге и другим дорогам общего пользования, - сообщили в администрации Тольятти.
Как отмечают в мэрии, проезд по улице Нижегородской будет закрыт до завершения строительства транспортной развязки, которое намечено на конец 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU