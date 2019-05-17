2019-05-17T08:50:25+03:00
Общество

В Тольятти перекроют движение из-за строительства развязки на трассе М-5

Проезд ограничат по улице Нижегородской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"Фото: ФКУ "Поволжуправтодор"
Изменить размер текста:

В Тольятти временно перекроют движение по улице Нижегородской до трассы М-5 «Урал». Ограничения связаны со строительством трехуровневой развязки на 974 км федеральной дороги.

- Движение по улице Нижегородской будет прекращено с 1 июня. Автомобилистам придется ездить по временной объездной дороге и другим дорогам общего пользования, - сообщили в администрации Тольятти.

Как отмечают в мэрии, проезд по улице Нижегородской будет закрыт до завершения строительства транспортной развязки, которое намечено на конец 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В день матча «Крылья Советов» - «Спартак» перекроют дублер Московского шоссе
Последний звонок в Самаре 2019: выпускники запустят в небо 5 тысяч белых шаров
В Самаре могут вернуть ночные переправы до Рождествено
В Самаре ищут пропавшего 10-летнего школьника
«Динамо Самара» уступило «Тюмени» во втором матче полуфинала чемпионата России по мини-футболу
В Самаре в гараже у бывшего эксперта-криминалиста нашли боевые патроны
На въезде в Тольятти из-за гигантской лужи образовалась пробка на несколько километров
Главные предприятия Самарской области будут делиться вакансиями на платформе «Кадросфера»
"Тащили на помойку": очевидец рассказал, кто находился за рулем машины, к которой привязали двух собак в Самаре
МЧС предупреждает жителей Самары о приближении гроз, ливней и града
В Самаре полицейские за деньги хотели замять тяжкое преступление, были уволены и попали под суд
В Самаре мужчина зарубил человека в гараже на улице Рейсовой
В Самарской области полицейских, уволенных после жалоб на начальника коррупционера, вернут на службу
Самарский космонавт Олег Кононенко и его коллеги провели на МКС эксперимент по получению воды из урины