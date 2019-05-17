В Самаре на ремонт теплосетей направят более 840 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-17T09:36:01+03:00

В этом году в областной столице обновят 20 км труб

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В 2019 году в Самаре планируется отремонтировать более 20 км трубопроводов на 15 участках. Энергетики обновят тепломагистрали на улицах Ташкентской, Алма-Атинской, Стара-Загора, Физкультурной и на проспекте Кирова. На эти цели будет направлено свыше 840 млн рублей.

- Нами разработана масштабная программа по повышению надежности работы теплосетей Самары. Согласование всех ее параметров стоимостью около 23 млрд рублей ведется с экспертами министерства энергетики и ЖКХ Самарской области. Реализация этой программы позволит значительно увеличить ежегодный процент обновления теплосетей, - отметил директор самарского филиала «Т Плюс» Александр Гришатов.

Как отмечают теплоэнергетики, при подготовке к следующей зиме в Самаре будет приложено больше сил по перекладке магистральных трубопроводов, а также будут поведены ремонт и техническое перевооружение на источниках генерации.

ИСТОЧНИК KP.RU