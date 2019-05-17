Жители Самары выберут внешний облик памятника Павлу Мочалову

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-17T09:54:27+03:00

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В Кировском районе Самары установят памятник первому директору Куйбышевского металлургического завода Павлу Мочалову. Скульптуру планируют открыть в сентябре возле ДК «Металлург».

- Союз архитекторов Самары объявил конкурс на разработку эскиза будущего памятника. В нем принимают участие 6 архитекторов. В день рождения Павла Мочалова, 7 июля, наброски покажут жителям района, - рассказал главный архитектор Самары Игорь Галахов.

Предполагается, что облик нового памятника выберут сами жители. Будет проведено народное голосование. На создание и установку скульптуры Павлу Мочалову администрация города выделит 8 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU