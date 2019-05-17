2019-05-17T10:12:42+03:00
Происшествия

Жителя Сызрани объявили в федеральный розыск за крупную кражу

Что именно и у кого похитил молодой человек, в полиции не уточняют
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разыскиваемый является уроженцем Ульяновской областиРазыскиваемый является уроженцем Ульяновской областиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Сызранские полицейские разыскивают подозреваемого в крупной краже. По данным стражей порядка, к совершению преступления может быть причастен 18-летний Илькин Ханоглан Оглы Агаев.

- Молодой человек является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, в последнее время он жил в Сызрани. Сейчас подозреваемый объявлен в федеральный розыск, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, сообщить об этом в МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: (88464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66, ли 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

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