Жителя Сызрани объявили в федеральный розыск за крупную кражу
Сызранские полицейские разыскивают подозреваемого в крупной краже. По данным стражей порядка, к совершению преступления может быть причастен 18-летний Илькин Ханоглан Оглы Агаев.
- Молодой человек является уроженцем поселка Павловка Ульяновской области, в последнее время он жил в Сызрани. Сейчас подозреваемый объявлен в федеральный розыск, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении преступника, сообщить об этом в МУ МВД России «Сызранское» по телефонам: (88464) 35-58-36, 35-50-00, 33-38-66, ли 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).
ИСТОЧНИК KP.RU