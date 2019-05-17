«Сызрань-2003» проиграла «Нефтехимику» в матче 24 тура ПФЛ

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-17T10:44:28+03:00

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«Сызрань-2003» в матче 24 тура группы «Урал-Приволжье» ПФЛ дома уступила лидеру нижнекамскому «Нефтехимику». Матч завершился со счетом 0:2. Голами отметились Семенов и Макаров.

- По результатам 24-го тура «Сызрань-2003» продолжает удерживать третью строчку турнирной таблицы, что связано с ничейными матчами наших ближайших соперников. Следующую игру мы проведём на выезде с челнинским «КАМАЗом» 23 мая. Дома же сыграем 29 мая с ульяновской «Волгой», - рассказали в пресс-службе сызранского клуба.

«Нефтехимик» благодаря этой победе стал чемпионом группы «Урал-Приволжье» ПФЛ и в следующем сезоне сыграет в ФНЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU