Уполномоченный по правам человека проведет прием жителей Самары и Тольятти по вопросам реализации прав на образование

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-17T12:09:24+03:00

Задать свои вопросы и пожаловаться на нарушения можно 23 мая

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В Самаре и Тольятти 23 мая Уполномоченный по правам человека в регионе проведет прием граждан. Все желающие смогут задать вопросы по реализации прав граждан на образование.

- Целевой прием пройдет на двух площадках, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в области. - В Самаре по адресу: улица Маяковского, 20. В Тольятти – в общественной приемной администрации города на улице Карла Маркса, 42. Прием проведут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, департамента образования администрации городского округа Самара и департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Во время приема гражданам расскажут о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – помогут устранить нарушения в сфере образования.

- Прием будет проходить по предварительной записи. Телефоны для записи: 8 (846) 337-29-03 г.о. Самара (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48) , 8 (8482) 54-32-66 г.о. Тольятти (с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00), - уточнили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU