2019-05-17T12:09:24+03:00
Общество

Уполномоченный по правам человека проведет прием жителей Самары и Тольятти по вопросам реализации прав на образование

Задать свои вопросы и пожаловаться на нарушения можно 23 мая
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
В Самаре прием пройдет по адресу: улица Маяковского, 20.В Самаре прием пройдет по адресу: улица Маяковского, 20.Фото: Google. Карты.
Изменить размер текста:

В Самаре и Тольятти 23 мая Уполномоченный по правам человека в регионе проведет прием граждан. Все желающие смогут задать вопросы по реализации прав граждан на образование.

- Целевой прием пройдет на двух площадках, - рассказали в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в области. - В Самаре по адресу: улица Маяковского, 20. В Тольятти – в общественной приемной администрации города на улице Карла Маркса, 42. Прием проведут представители Уполномоченного по правам человека в Самарской области, министерства образования и науки Самарской области, департамента образования администрации городского округа Самара и департамента образования администрации городского округа Тольятти.

Во время приема гражданам расскажут о возможных способах решения проблем, а при наличии оснований – помогут устранить нарушения в сфере образования.

- Прием будет проходить по предварительной записи. Телефоны для записи: 8 (846) 337-29-03 г.о. Самара (с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:48) , 8 (8482) 54-32-66 г.о. Тольятти (с 9:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00), - уточнили в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экологичные пешеходные дорожки и площадки, как планеты: Ботанический сад в Самаре обещают открыть в ближайшее время
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 18 мая на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
В Красноярском районе в июле начнут строить новый детский сад на 140 мест
В Самаре отменили открытие джазового фестиваля в Струковском саду
В Самарской области лучшему учителю года подарили Lada Granta
Появился первый желающий построить мост через Волгу у Климовки
«Ростелеком»: «Игра престолов» стала главным хитом майских праздников в Самарской области
В Самаре отправили в колонию экс-майора ФСБ, который пытался заполучить водонапорный канал
Как в боевике: в Самаре на Московском шоссе силовики задержали водителя и пассажиров «Мерседеса»
В Самаре владельца туалета на Кировском рынка поймали на незаконном сборе денег
За «Крылья Советов» против «Спартака» не сыграют шесть футболистов
В Отрадном непристегнутый ремень безопасности помог поймать наркосбытчика
В Самаре не нашли перевозчика на маршрут № 210
В Самаре звезды российского футбола раздадут автографы на набережной
Выбрали лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа
«Сызрань-2003» проиграла «Нефтехимику» в матче 24 тура ПФЛ