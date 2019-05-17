В Самаре владельца туалета на Кировском рынка поймали на незаконном сборе денег
В Самаре коммунальщики нашли нарушения на Кировском рынке. Как выяснилось, не все торговые точки были законно подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Некоторые владельцы пообещали исправится в ближайшее время, но были и те, кому пришлось выставлять крупные счета.
- Было установлено, что управляющий общественного туалета незаконно собирал деньги с посетителей, поскольку он не оформил необходимые документы и не платил за воду. При этом предыдущий владелец туалета своевременно оплачивал счета, - рассказали в «РКС-Самара».
По итогам проверки сотрудники ресурсной организации выписали владельцам туалета счет почти на 700 тысяч рублей за несанкционированное подключение.
ИСТОЧНИК KP.RU