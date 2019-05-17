В Самаре владельца туалета на Кировском рынка поймали на незаконном сборе денег

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-17T12:10:58+03:00

Управляющий требовал плату за пользование уборной, а сам не имел разрешения на подключение к сетям

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В Самаре коммунальщики нашли нарушения на Кировском рынке. Как выяснилось, не все торговые точки были законно подключены к сетям водоснабжения и водоотведения. Некоторые владельцы пообещали исправится в ближайшее время, но были и те, кому пришлось выставлять крупные счета.

- Было установлено, что управляющий общественного туалета незаконно собирал деньги с посетителей, поскольку он не оформил необходимые документы и не платил за воду. При этом предыдущий владелец туалета своевременно оплачивал счета, - рассказали в «РКС-Самара».

По итогам проверки сотрудники ресурсной организации выписали владельцам туалета счет почти на 700 тысяч рублей за несанкционированное подключение.

ИСТОЧНИК KP.RU