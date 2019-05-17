Как в боевике: в Самаре на Московском шоссе силовики задержали водителя и пассажиров «Мерседеса»

СЕГОДНЯ 12:30 2019-05-17T12:30:19+03:00

Движение по дороге на некоторое время оказалось затруднено

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В пятницу, 17 мая, жители Самары стали невольными свидетелями операции силовиков на Московском шоссе. В районе рынка «Караван» стражи порядка внезапно остановили «Мерседес», вывели оттуда водителя и пассажиров, а затем уложили одного из них на багажник.

- Около 12 часов на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии задержали водителя и пассажиров элитной иномарки. Прямо как в боевике все было, - сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам автомобилистов, из-за силовой операции на Московском шоссе на некоторое время образовалась пробка. Отметим, что пока данную ситуацию правоохранители не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU