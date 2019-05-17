2019-05-17T12:30:19+03:00
Общество

Как в боевике: в Самаре на Московском шоссе силовики задержали водителя и пассажиров «Мерседеса»

Движение по дороге на некоторое время оказалось затруднено
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 17 мая, жители Самары стали невольными свидетелями операции силовиков на Московском шоссе. В районе рынка «Караван» стражи порядка внезапно остановили «Мерседес», вывели оттуда водителя и пассажиров, а затем уложили одного из них на багажник.

- Около 12 часов на пересечении Московского шоссе и улицы Киевской сотрудники полиции и бойцы ОМОН Росгвардии задержали водителя и пассажиров элитной иномарки. Прямо как в боевике все было, - сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам автомобилистов, из-за силовой операции на Московском шоссе на некоторое время образовалась пробка. Отметим, что пока данную ситуацию правоохранители не комментируют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экологичные пешеходные дорожки и площадки, как планеты: Ботанический сад в Самаре обещают открыть в ближайшее время
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 18 мая на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
В Красноярском районе в июле начнут строить новый детский сад на 140 мест
В Самаре отменили открытие джазового фестиваля в Струковском саду
В Самарской области лучшему учителю года подарили Lada Granta
Появился первый желающий построить мост через Волгу у Климовки
«Ростелеком»: «Игра престолов» стала главным хитом майских праздников в Самарской области
В Самаре отправили в колонию экс-майора ФСБ, который пытался заполучить водонапорный канал
В Самаре владельца туалета на Кировском рынка поймали на незаконном сборе денег
Уполномоченный по правам человека проведет прием жителей Самары и Тольятти по вопросам реализации прав на образование
За «Крылья Советов» против «Спартака» не сыграют шесть футболистов
В Отрадном непристегнутый ремень безопасности помог поймать наркосбытчика
В Самаре не нашли перевозчика на маршрут № 210
В Самаре звезды российского футбола раздадут автографы на набережной
Выбрали лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа
«Сызрань-2003» проиграла «Нефтехимику» в матче 24 тура ПФЛ