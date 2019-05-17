В Самаре отменили открытие джазового фестиваля в Струковском саду

СЕГОДНЯ 14:17 2019-05-17T14:17:19+03:00

По данным властей, мероприятие не было согласовано с полицией

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В субботу, 18 мая, в Самаре в Струковском саду должно было состояться открытие международного джазового фестиваля «Движение», однако мероприятие решили отменить. Как выяснилось, все из-за «несогласованности с полицией».

- К сожалению, открытие нашего фестиваля 18 мая не состоится — в Струковском саду пройдет праздник «Самарского Знамени», а на «Самара Арене» пройдет матч со «Спартаком». Приносим свои извинения, - написали организаторы мероприятия на своей странице в соцсети.

Как сообщили в мобильной приемной губернатора Самарской области, организаторы не согласовали мероприятие с оперативными службами для обеспечения охраны общественного порядка.

- Такого масштаба мероприятия должны согласовываться с МЧС, полицией, ГИБДД и скорой помощью минимум за 10 дней - отметили в мобильной приемной губернатора.

Организаторы мероприятия сообщили, что фестиваль будет перенесен на другой день.

ИСТОЧНИК KP.RU