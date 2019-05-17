В Самаре отменили открытие джазового фестиваля в Струковском саду
В субботу, 18 мая, в Самаре в Струковском саду должно было состояться открытие международного джазового фестиваля «Движение», однако мероприятие решили отменить. Как выяснилось, все из-за «несогласованности с полицией».
- К сожалению, открытие нашего фестиваля 18 мая не состоится — в Струковском саду пройдет праздник «Самарского Знамени», а на «Самара Арене» пройдет матч со «Спартаком». Приносим свои извинения, - написали организаторы мероприятия на своей странице в соцсети.
Как сообщили в мобильной приемной губернатора Самарской области, организаторы не согласовали мероприятие с оперативными службами для обеспечения охраны общественного порядка.
- Такого масштаба мероприятия должны согласовываться с МЧС, полицией, ГИБДД и скорой помощью минимум за 10 дней - отметили в мобильной приемной губернатора.
Организаторы мероприятия сообщили, что фестиваль будет перенесен на другой день.
ИСТОЧНИК KP.RU