В Красноярском районе в июле начнут строить новый детский сад на 140 мест

СЕГОДНЯ 14:36 2019-05-17T14:39:03+03:00

Пока планируется, что детсад будет рассчитан на детей 3-7 лет Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров пообещал заняться развитием социальной инфраструктуры Красноярского района. Сейчас там остро стоит вопрос нехватки мест в детские сады и школы, и эту проблему нужно решать.

- Сейчас очередь в ясли составляет порядка 600 человек, в детские сады 273 человека. Не хватает мест и в школах, - рассказал глава района Михаил Белоусов во время рабочего визита губернатора.

Улучшить ситуацию в Красноярском районе региональные власти планируют с помощью нацпроекта «Демография». В его рамках в июле начнется строительство нового детского сада на 140 мест на территории ЖК «Экодолье». Предполагается, что он будет рассчитан на детей 3-7 лет.

- Нам необходимо создать места в ясельных группах. Посмотрите проект, если требуется — внесите корректировки, но чтобы группы для наших малышей до 3 лет были предусмотрены, - поручил чиновникам Дмитрий Азаров.

Что касается проблем с нехваткой мест в школах, то их предполагается решить с помощью строительства нового учебного заведения в поселке Новосемейкино, а также ремонта здания в селе Белозерки.

Также в ходе встречи губернатора с жителями района был поднят вопрос об отсутствии очистных сооружений в «Экодолье». Застройщик ЖК пообещал, что все необходимое оборудование уже закуплено. Запустить очистные сооружения предполагается в октябре.

ИСТОЧНИК KP.RU