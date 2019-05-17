Как добраться до стадиона «Самара Арена» 18 мая на матч «Крылья Советов» - «Спартак»

СЕГОДНЯ 14:57 2019-05-17T14:59:09+03:00

Публикуем, как будет ходить транспорт в день матча между самарской командой и гостями из Москвы

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В субботу, 18 мая, в 20:00 на стадионе «Самара Арена» пройдет матч 29 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Спартак». В этот день болельщиков повезут на специальном трамвайном маршруте S5, который будет курсировать от улицы Ташкентской и от Барбошиной поляны.

- Первый трамвай S5 поедет от улицы Тухачевского до стадиона в 15:58. Интервал его движения составит 4-5 минут. От Барбошиной поляны первый трамвай отправится в 17:32. Он будет ходить с интервалом 2 минуты. Во время матча трамваи S5 ездить не будут. До 17:00 до стадиона можно будет добраться на трамваях № 11 и 12, - сообщили в администрации Самары.

Отметим, что до стадиона «Самара Арена» можно будет доехать и на других видах транспорта:

- на маршрутке № 295 до остановки «Стадион «Самара Арена»/Агропарк»;

- на трамваях №№ 22, 24, 25 – до трамвайной остановки «Московское шоссе» по улице Ташкентской, далее – пешком до стадиона или с пересадкой на автобусы № 1, 45, 51, 67, 96, 205 до остановки «ул. Алма-Атинская», на маршрутку № 295 или трамвай S5.

- на автобусе № 50 до остановки «Дачи» по улице Демократической, далее – пешком до стадиона;

- на автобусах №№ 1, 45, 51, 67, 96, 205, 268 до остановки «ул. Алма-Атинская» по Московскому шоссе, далее – пешком до стадиона.

После завершения матча автобусы №№ 1, 41, 45, 47, 51, 67 будут ждать пассажиров на остановке «Алма-Атинская», а автобусы №50 - в районе Северной парковки.

Отметим, что для болельщиков, которые решат поехать на стадион на личном транспорте, будет работать бесплатная Северная парковка. Заехать на нее можно со стороны улицы Демократической по улице Арена 2018, далее - по улице 2-ой проезд, а также со стороны Волжского шоссе по улице 2-ая Стадионная, далее - по улице 2-ой проезд.

Добавим, что в день матча движение по улице Арена 2018 будет открыто на всем ее протяжении. На той стороне улицы, которая прилегает к стадиону, будет разрешена стоянка личного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU