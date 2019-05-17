2019-05-17T15:56:56+03:00
Происшествия

В Жигулевске «Гранта» опрокинулась в кювет из-за создавшего помеху на дороге водителя

Авария не обошлась без пострадавших
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель "Гранты" вылетел с дороги в кювет и перевернулсяВодитель "Гранты" вылетел с дороги в кювет и перевернулсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В четверг, 16 мая, около 18:25 на трассе М-5 «Урал» в Жигулевске произошло серьезное ДТП. Там опрокинулся в кювет молодой водитель автомобиля «Лада Гранта». При этом аварию невольно спровоцировал 21-летний водитель ВАЗ-2115 - он создал помеху в движении при объезде препятствия.

- 23-летний водитель «Гранты» при возникновении опасности для движения не предпринял мер по снижению скорости и остановке транспортного средства. Все это привело к тому, что машина вылетела с дороги в кювет и перевернулась, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося пострадала 18-летняя девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье «Гранты». Пострадавшую доставили в одну из районных больниц, где медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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