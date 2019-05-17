СамГУПС вышел на китайский рынок: в Поднебесной открылся Самарский институт транспорта
В Китае открылся Самарский институт транспорта. Он появился в рамках сотрудничества Самарского государственного университета путей сообщения и Шэньсийского железнодорожного профессионально-технического института.
- Обе стороны заинтересованы в обмене студентами, и сегодня это становится реальным, - отметили в пресс-службе СамГУПС.
В церемонии открытия института принял участие ректор Самарского государственного университета путей сообщения Иван Андрончев.
- Уже первого сентября в Самарском транспортном институте в Китае начнут учиться первые сто студентов по четырем специальностям. Отучившись 2-3 года в Китае, студенты смогут поступить к нам, в Самару, и дальше получать образование. За это время мы создадим условия проживания в общежитии, решим проблемы медицинского страхования и так далее, - отметил Андрончев.
В СамГУПС уверены – сотрудничество между вузами позволит повысить конкурентоспособность университета, реализовывать больше международных проектов и налаживать социокультурные связи.
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ИСТОЧНИК KP.RU