2019-05-17T16:43:05+03:00
Общество

СамГУПС вышел на китайский рынок: в Поднебесной открылся Самарский институт транспорта

После 2-3 лет в Китае студенты смогут поступить в Самару и дальше продолжать получать образование
ВИТАЛИЙ ДЕНИСОВ
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Фото: СамГУПСФото: СамГУПС
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В Китае открылся Самарский институт транспорта. Он появился в рамках сотрудничества Самарского государственного университета путей сообщения и Шэньсийского железнодорожного профессионально-технического института.

- Обе стороны заинтересованы в обмене студентами, и сегодня это становится реальным, - отметили в пресс-службе СамГУПС.

В церемонии открытия института принял участие ректор Самарского государственного университета путей сообщения Иван Андрончев.

- Уже первого сентября в Самарском транспортном институте в Китае начнут учиться первые сто студентов по четырем специальностям. Отучившись 2-3 года в Китае, студенты смогут поступить к нам, в Самару, и дальше получать образование. За это время мы создадим условия проживания в общежитии, решим проблемы медицинского страхования и так далее, - отметил Андрончев.

В СамГУПС уверены – сотрудничество между вузами позволит повысить конкурентоспособность университета, реализовывать больше международных проектов и налаживать социокультурные связи.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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