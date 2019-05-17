В Самаре осудили иностранца, который убил знакомого и сбросил его труп в погреб

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-17T16:18:45+03:00

Суд назначил наказание с учетом отсутствия у мужчины судимости и явки с повинной Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Изменить размер текста: A A

В Самаре вынесли приговор 52-летнему гражданину республики Узбекистан, который обвинялся в убийстве своего знакомого.

Было установлено, что в апреле 2018 года мужчина, находясь в своем временном жилище, поссорился и подрался со знакомым, с которым они вместе распивали алкоголь. Иностранец забил собутыльника до смерти, а потом сбросил его тело в погреб во дворе дома и присыпал его мусором.

- Суд признал мужчину виновным, но с учетом отсутствия у него судимостей, а также наличия на иждивении престарелого отца, явки с повинной и активного сотрудничества со следствием назначил более мягкий приговор, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

В итоге гражданину Узбекистана назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU