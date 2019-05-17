В Самаре судебный пристав отделался условным сроком за взятку в 60 тысяч рублей
Сотрудник УФССП обещал должнице помочь в снятии наложенных на нее запретов
Приставы назначили 3 года лишения свободы условно
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор судебному приставу-исполнителю отдела в Советском районе. Его признали виновным в получении взятки.
- Установлено, что 14 декабря 2018 года пристав получил от жительницы Самары незаконное вознаграждение в 60 тысяч рублей. За эти деньги он обещал не накладывать на женщину запрет о выезде за границу и незаконно прекратить в отношении должницы исполнительные производства, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Суд назначил приставу наказание в виде лишения свободы на 3 года условно с испытательным сроком на 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU