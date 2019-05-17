Молодежка «Крыльев» сыграла вничью со «Спартаком» - 2:2

СЕГОДНЯ 16:59 2019-05-17T16:59:19+03:00

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В пятницу, 17 мая, на стадионе «Металлург» в Самаре прошел матч 29 тура молодежного первенства РПЛ между местной командой «Крылья Советов-м» и столичным «Спартаком-м». Встреча закончилась ничьей.

Счет в матче открыли самарцы. На 18 минуте первый гол забил Александр Нестеров. Гости смогли ответить только на 49 минуте. У «Спартака» отличился Иван Репях. Еще один гол столичные футболисты забили уже во втором тайме. На 62 минуте мяч в ворота самарской команды отправил Максим Данилин. В лидерах «Спартак» продержался недолго. На 73 минуте игрок «Крыльев» Константин Шамаев сравнял счет.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:2. Это был последний домашний матч молодежки «Крыльев». Напомним, что в субботу, 18 мая, основному составу самарской команды предстоит сыграть против гостей из столицы на стадионе «Самара Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU