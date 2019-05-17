2019-05-17T17:52:41+03:00
Общество

В Крутых Ключах школьники приняли участие в Дне призывника

Это мероприятие объединило несколько поколений защитников Отечества
Анастасия МЫШКИНА
Поделиться:
В Самаре прошел День призывникаВ Самаре прошел День призывника
Изменить размер текста:

В Крутых Ключах школьники смогли познакомиться с армейским бытом, побывав на Дне призывника. Новая традиция зародилась в школе №7 17 мая. Накануне ухода в армию призывникам устроили торжественные проводы с песнями, танцами и вкуснейшей солдатской кашей. Этот первый «День призывника» объединил несколько поколений защитников Отечества – ветеранов войн, действующих офицеров вооруженных сил России, призывников и старшеклассников.

- В микрорайоне Крутые Ключи память о героическом прошлом разных периодов нашей истории увековечена во многом. Здесь установлена мемориальная доска в честь маршала СССР Дмитрия Устинова. На постаменте возвышается легендарный танк Т-34. Улицы названы в честь Героев Советского Союза Дмитрия Устинова и Ивана Финютина. Школа № 7носит имя героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова, легендарного создателя всемирно известного автомата. Поэтому не удивительно, что в микрорайоне так много внимания патриотическому воспитанию, - рассказали организаторы праздника.

В «День призывника» на площадке у школы № 7 собрались десятки юношей и девушек из разных школ Красноглинского района города, ребята изСамарского кадетского корпуса МВД РФ, и конечно, сами призывники. В рядах последних в Красноглинском районе – 86 человек. Праздник получился познавательным – школьникам показали, как правильно разбирать и собирать автомат Калашникова, продемонстрировали пистолет-пулемет Шпагина, трофейный немецкий автомат «Мастер», снаряжение десантника-разведчика, находящегося в тылу врага. Здесь можно было увидеть противотанковую мину, маскировочный комплект, средства выживания в горной и лесной местности.

На школьной площадке также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты объясняли молодым людям, как стать контрактниками.

По словам учителя ОБЖ школы № 7 Николая Харькова, всю следующую неделю ребята будут заниматься строевой и огневой подготовкой, тактикой и топографией,

ориентированием на местности, осваивать навыки работы с военно-инженерным оборудованием под руководством действующих офицеров армии. Один день парни проведут в гостях у военнослужащих 76 дивизии ПВО, где увидят образцы вооружения и военной техники, почувствуют изнутри солдатский быт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МТС выводит на рынок пакетное решение со Спутниковым ТВ
Молодежка «Крыльев» сыграла вничью со «Спартаком» - 2:2
Прокуратура Тольятти вернула дело "маньяка с ножом" в полицию и просит ужесточить ему обвинение
В Самаре судебный пристав отделался условным сроком за взятку в 60 тысяч рублей
Корреспондент «КП-Самара» Елена Сборнова стала лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость»
В Самаре осудили иностранца, который убил знакомого и сбросил его труп в погреб
СамГУПС вышел на китайский рынок: в Поднебесной открылся Самарский институт транспорта
В Жигулевске «Гранта» опрокинулась в кювет из-за создавшего помеху на дороге водителя
Жительницу Самарской области, которая утопила в озере новорожденную дочь, отправили в колонию-поселение
В Самаре 22 мая частично перекроют Московское шоссе
В Самарской области ожидаются заморозки до -3°C
Экологичные пешеходные дорожки и площадки, как планеты: Ботанический сад в Самаре обещают открыть в ближайшее время
Как добраться до стадиона «Самара Арена» 18 мая на матч «Крылья Советов» - «Спартак»
В Красноярском районе в июле начнут строить новый детский сад на 140 мест
В Самаре отменили открытие джазового фестиваля в Струковском саду
В Самарской области лучшему учителю года подарили Lada Granta
Появился первый желающий построить мост через Волгу у Климовки
«Ростелеком»: «Игра престолов» стала главным хитом майских праздников в Самарской области
В Самаре отправили в колонию экс-майора ФСБ, который пытался заполучить водонапорный канал
Как в боевике: в Самаре на Московском шоссе силовики задержали водителя и пассажиров «Мерседеса»
В Самаре владельца туалета на Кировском рынка поймали на незаконном сборе денег
Уполномоченный по правам человека проведет прием жителей Самары и Тольятти по вопросам реализации прав на образование
За «Крылья Советов» против «Спартака» не сыграют шесть футболистов
В Отрадном непристегнутый ремень безопасности помог поймать наркосбытчика
В Самаре не нашли перевозчика на маршрут № 210
В Самаре звезды российского футбола раздадут автографы на набережной
Выбрали лучших в молодежной журналистике, кинематографе и новых медиа
«Сызрань-2003» проиграла «Нефтехимику» в матче 24 тура ПФЛ