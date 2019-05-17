В Крутых Ключах школьники приняли участие в Дне призывника

СЕГОДНЯ 17:35 2019-05-17T17:52:41+03:00

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В Крутых Ключах школьники смогли познакомиться с армейским бытом, побывав на Дне призывника. Новая традиция зародилась в школе №7 17 мая. Накануне ухода в армию призывникам устроили торжественные проводы с песнями, танцами и вкуснейшей солдатской кашей. Этот первый «День призывника» объединил несколько поколений защитников Отечества – ветеранов войн, действующих офицеров вооруженных сил России, призывников и старшеклассников.

- В микрорайоне Крутые Ключи память о героическом прошлом разных периодов нашей истории увековечена во многом. Здесь установлена мемориальная доска в честь маршала СССР Дмитрия Устинова. На постаменте возвышается легендарный танк Т-34. Улицы названы в честь Героев Советского Союза Дмитрия Устинова и Ивана Финютина. Школа № 7носит имя героя Российской Федерации, генерал-лейтенанта Михаила Тимофеевича Калашникова, легендарного создателя всемирно известного автомата. Поэтому не удивительно, что в микрорайоне так много внимания патриотическому воспитанию, - рассказали организаторы праздника.

В «День призывника» на площадке у школы № 7 собрались десятки юношей и девушек из разных школ Красноглинского района города, ребята изСамарского кадетского корпуса МВД РФ, и конечно, сами призывники. В рядах последних в Красноглинском районе – 86 человек. Праздник получился познавательным – школьникам показали, как правильно разбирать и собирать автомат Калашникова, продемонстрировали пистолет-пулемет Шпагина, трофейный немецкий автомат «Мастер», снаряжение десантника-разведчика, находящегося в тылу врага. Здесь можно было увидеть противотанковую мину, маскировочный комплект, средства выживания в горной и лесной местности.

На школьной площадке также работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту, где специалисты объясняли молодым людям, как стать контрактниками.

По словам учителя ОБЖ школы № 7 Николая Харькова, всю следующую неделю ребята будут заниматься строевой и огневой подготовкой, тактикой и топографией,

ориентированием на местности, осваивать навыки работы с военно-инженерным оборудованием под руководством действующих офицеров армии. Один день парни проведут в гостях у военнослужащих 76 дивизии ПВО, где увидят образцы вооружения и военной техники, почувствуют изнутри солдатский быт.

ИСТОЧНИК KP.RU