2019-05-17T19:34:43+03:00
Общество

На Партизанской внедорожник влетел под трамвай

Из-за этого трамваи не могли ходить в обе стороны
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Фото ДТП-СамараФото ДТП-Самара
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На улице Партизанская около Мега Мебели под трамвай влетел внедорожник Митцубиси. Об этом сообщает группа в ВК ДТП-Самара. Из-за аварии движение трамваев остановилось в обе стороны.

-Очень долго стояли трамваи, видимо, ждали ДПС, - сообщают очевидцы.

Серьезные повреждения никто не получил, пострадавших нет. В ситуации разбираются сотрудник полиции, им предстоит определить кто виноват.

ИСТОЧНИК KP.RU

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