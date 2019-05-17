На Партизанской внедорожник влетел под трамвай
Из-за этого трамваи не могли ходить в обе стороны
Фото ДТП-Самара
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На улице Партизанская около Мега Мебели под трамвай влетел внедорожник Митцубиси. Об этом сообщает группа в ВК ДТП-Самара. Из-за аварии движение трамваев остановилось в обе стороны.
-Очень долго стояли трамваи, видимо, ждали ДПС, - сообщают очевидцы.
Серьезные повреждения никто не получил, пострадавших нет. В ситуации разбираются сотрудник полиции, им предстоит определить кто виноват.
ИСТОЧНИК KP.RU