В Самаре пожар на Дыбенко напротив роддома
Пожар на Дыбенко в Самаре начался из-за мусора на общем балконе
В Самаре пожар на Дыбенко
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В Самаре тушили пожар на Дыбенко в Самаре. Загорелся мусор на общем балконе в доме напротив роддома.
- Захламят общие балконы, а потом такое возникает! Наверное, это окурок кто-то кинул, - рассказывают очевидцы.
В МЧС рассказали, что на пожар выезжали три единицы техники, 12 человек. Из дома эвакуировали 20 человек. Пожар тушили 20 минут.
В Самаре пожар напротив роддома на Дыбенко.
ИСТОЧНИК KP.RU