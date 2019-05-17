2019-05-17T20:31:16+03:00
Общество

В Самаре пожар на Дыбенко напротив роддома

Пожар на Дыбенко в Самаре начался из-за мусора на общем балконе
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре пожар на ДыбенкоВ Самаре пожар на Дыбенко
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В Самаре тушили пожар на Дыбенко в Самаре. Загорелся мусор на общем балконе в доме напротив роддома.

- Захламят общие балконы, а потом такое возникает! Наверное, это окурок кто-то кинул, - рассказывают очевидцы.

В МЧС рассказали, что на пожар выезжали три единицы техники, 12 человек. Из дома эвакуировали 20 человек. Пожар тушили 20 минут.

В Самаре пожар напротив роддома на Дыбенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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