2019-05-17T22:04:57+03:00
Спорт

Молодые "Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком"

Завтра между собой сыграют основные составы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Молодежка" Крыльев сыграла вничью со "Спартаком""Молодежка" Крыльев сыграла вничью со "Спартаком"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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В Самаре ничейным результатом закончилась встреча молодежных команд "Крылья Советов" и "Спартак". Матч закончился со счетом на табло 2:2. При этом первые забили "Крылья" - у хозяев мячом в воротах отметились Нестеров и Шамаев.

- В матче было получено шесть предупреждений - желтые карточки заработали три игрока хозяев, и трое гостей, - сообщают "Крылья Советов".

Игра оказалась увлекательной и полной интересных атак. На поле в составе "Крыльев" вышли и Ваня Вучичевич, и Егор Голенков - самарская звезда "молодежки", которому Божович обещал дать шанс в завтрашнем матче.

Игру "Крыльев" со "Спартаком" смотрите завтра в 18.00 по самарскому времени. Сайт kp.ru будет вести трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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