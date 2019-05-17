2019-05-17T23:03:00+03:00
Общество

"Очень интересных заявок не было": В Самаре могут продлить срок приема заявок на пост министра культуры

С таким предложением члены комиссии решили выйти к губернатору Самарской области
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Говорят, что осмыслить сферу культуры региона в краткие сроки просто невозможноГоворят, что осмыслить сферу культуры региона в краткие сроки просто невозможно
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Конкурс по выбору министра культуры Самарской области могут продлить до 1 августа. Члены комиссии, которая и должна назвать имя того самого человека, который будет определять культурное развитие губернии, решили, что у самарцев и жителей России было мало времени, чтобы осмыслить сферу культуры региона.

- Министр культуры должен видеть сферу культуры всего региона, то, как она вписана в Россию и как она может быть вписана в зарубежье. Но времени на то, чтобы подготовить документы, чтобы осмыслить эту ситуацию, изложить концепцию и подать на открытый конкурс – было очень мало. Интересные проекты были, а очень интересных не было. А хочется, чтобы были, - поделилась своим мнением доктор культурологии, профессора, ректора Самарского государственного института культуры Элеонора Куруленко.

С предложением продлить сроки конкурса комиссия выйдет к губернатору. Напомним, что на данный момент на конкурс поступили 35 заявок, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. 11 кандидатов прошли на следующий этап. Изначально назвать имя будущего министра культуры региона должны были 6 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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