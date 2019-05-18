«Лада» уступила команде «Ростов-Дон» в первом финальном матче гандбольной Суперлиги

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-18T09:04:02+03:00

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Совсем немного не хватило гандболисткам тольяттинской «Лады» для победы в первом матче гандбольной Суперлиги. Поединок за золотые медали чемпионата России между командами «Лада» и «Ростов-Дон» состоялся в минувшую пятницу. Это был заключительный домашний матч сезона в Тольятти. В итоге «Лада» уступила «Ростов-Дону» со счетом 31:34. Кстати, основное время матча завершилось со счетом 27:27. Команды все время догоняли друг друга. Решающим стал овертайм. Именно в дополнительное время гости забили финальные мячи.

- Наша команда была хорошо готова, — заявил старший тренер «Лады» Александр Хомутов. – Все, как могли, старались, спасибо девочкам за игру. Жаль, что не обошлось без ошибок, из-за которых приходилось все время догонять соперниц. Но мы проявили характер на последних десяти минутах основного времени. Было видно, что у команды есть и силы, и желание сравнять счет и попытаться выиграть, но не удалось. А дополнительное время с самого начала у нас не пошло. Мне кажется, сказалось то, что у «Лады» нет опыта играть овертаймы. Тем не менее, мы не опускаем рук и в Ростове постараемся снова дать бой.

Самым результативным игроком матча стала голландка из «Ростов-Дона» Лоис Аббинг. Девушка набрала 11 очков.

Ответная встреча серии до двух побед пройдет в Ростове-на-Дону 21 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU