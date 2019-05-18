2019-05-18T09:29:21+03:00
Происшествия

Самарец купил водительские права в интернет и попался

В итоге мужчина получил два месяца ограничения свободы
Евгения ВАСИНА
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Полиция напоминает: использование заведомо подложного документа влечет за собой уголовную ответственностьПолиция напоминает: использование заведомо подложного документа влечет за собой уголовную ответственностьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В феврале этого года сотрудники ДПС ГИБДД Управления МВД России по Самаре для проверки документов остановили автомобиль. Увидев права водителя, полицейские засомневались в их подлинности и попросили предъявить паспорт. Интуиция правоохранителей не подвела. Оказалось, что фотографии в паспорте и водительских правах совпадали с внешностью водителя, а вот фамилия, имя и отчество в документах были разными.

После проверки по информационной системе оказалось, что 41-летний самарец был лишен водительских прав за пьяную езду. .Документы самарца сотрудники полиции направили на экспертизу, которая подтвердила, что в них содержатся личные данные другого человека.

Позже задержанный рассказал, что после того как его лишили прав, он купил их в интернете.

На мужчину завели уголовное дело и передали его в суд. Накануне Промышленный районный суд признали самарца виновным по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов», и назначил наказание в виде 2 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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