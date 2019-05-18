2019-05-18T11:36:29+03:00
Происшествия

В Самарской области два рыбака могут попасть в тюрьму за нарушение правил рыболовства

Мужчины использовали запрещённые снасти
Евгения ВАСИНА
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Эту лодку полицейские изъяли у рыбакаЭту лодку полицейские изъяли у рыбакаФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В начале мая полицейские задержали 43-летнего жителя Сызрани. Мужчина рыбачил на протоке левого берега Волга, в районе села Обшаровка. Чтобы улов был богаче, житель Сызрани использовал четыре рыболовные снасти типа «экран». Что запрещено Правилами рыболовства. В итоге общая сумма причиненного материального ущерба государственным рыбным запасам составила 10 000 рублей.

Аналогичное нарушение произошло в районе села Софьино. Там местный житель рыбачил на резиновой лодке. Рыбу 64-летний пенсионер ловил сетями. В итоге водным биологическим ресурсам был нанесён ущерб на сумму 4 500 рублей.

- Полицейские изъяли у подозреваемого улов, рыболовные снасти и лодку. Оба задержанных рассказали, что рыбу ловили для себя. Мужчины не были официально трудоустроены, ранее к уголовной ответственности не привлекались, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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