В Самарской области два рыбака могут попасть в тюрьму за нарушение правил рыболовства

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-18T11:36:29+03:00

Эту лодку полицейские изъяли у рыбака Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В начале мая полицейские задержали 43-летнего жителя Сызрани. Мужчина рыбачил на протоке левого берега Волга, в районе села Обшаровка. Чтобы улов был богаче, житель Сызрани использовал четыре рыболовные снасти типа «экран». Что запрещено Правилами рыболовства. В итоге общая сумма причиненного материального ущерба государственным рыбным запасам составила 10 000 рублей.

Аналогичное нарушение произошло в районе села Софьино. Там местный житель рыбачил на резиновой лодке. Рыбу 64-летний пенсионер ловил сетями. В итоге водным биологическим ресурсам был нанесён ущерб на сумму 4 500 рублей.

- Полицейские изъяли у подозреваемого улов, рыболовные снасти и лодку. Оба задержанных рассказали, что рыбу ловили для себя. Мужчины не были официально трудоустроены, ранее к уголовной ответственности не привлекались, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Сейчас в отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы на срок до 2 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU