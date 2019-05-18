В Самарской области пьяный водитель «Нивы» хотел обогнать микроавтобус, но врезался в него

СЕГОДНЯ 12:09 2019-05-18T12:09:41+03:00

Микроавтобус получил незначительные повреждения, а вот "Нива" пострадала сильно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В минувшую пятницу, 17 мая в Самарской области произошло ДТП с участием пьяного водителя. ВАЗ 212140 и ГАЗ 322121 столкнулись в 16:10 на 106 км автодороги «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, 56-летний водитель ВАЗ 212140, был пьян. Он ехал со стороны Нефтегорска в сторону Алексеевки.

- Водитель автомобиля ВАЗ выехал на полосу встречного движения, чтобы обогнать впереди идущий автобус. При том, что обгон там был запрещен. Мужчина не выдержал безопасный боковой интервал и допустил столкновение с ГАЗ 322121. Затем легковой автомобиль съехал в правый кювет и опрокинулся, - сообщили в полиции.

В итоге в больнице оказался сам пьяный водитель. У него травма головы, ушиб позвоночника, ушиб голени правой ноги.

- Сотрудники полиции напоминают водителям о недопустимости вождения транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, - подчеркнули в региональном МВД.

ИСТОЧНИК KP.RU