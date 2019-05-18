2019-05-18T12:32:25+03:00
Звезды

В самарском парке Дружба проходит бесплатная выставка ретро автомобилей

Технику можно будет посмотреть до 15 часов
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Фото группы Ретро-клуб АвтоМотоАрена (avtomotoarena/vk.com)Фото группы Ретро-клуб АвтоМотоАрена (avtomotoarena/vk.com)Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В субботу, 18 мая, в самарском парке Дружба проходит бесплатная выставка ретро техники. Мероприятие приурочили ко Дню парков. Мотоциклы, военная техника и автомобили из Советского прошлого ждут посетителей парка с 11:00 до 15:00. Все машины в прекрасном состоянии и буквально блестят на солнце.

Фото группы Ретро-клуб АвтоМотоАрена (avtomotoarena/vk.com) Фото: Соцсети

Фото группы Ретро-клуб АвтоМотоАрена (avtomotoarena/vk.com)Фото: Соцсети

Фото: Соцсети

С техникой можно сфотографироваться и расспросить владельцев о секретах реставрации и не только.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре стартовало общественное обсуждение проектов по реконструкции Загородного парка
В Самарской области пьяный водитель «Нивы» хотел обогнать микроавтобус, но врезался в него
В Самарской области два рыбака могут попасть в тюрьму за нарушение правил рыболовства
Открытие джазового фестиваля «Движение» в Струковском саду все-таки состоится
В Самаре обвиняемый в убийстве охранника банка напал на женщину-конвоира, но на ход уголовного дела это не повлияет
Самарец купил водительские права в интернет и попался
«Лада» уступила команде «Ростов-Дон» в первом финальном матче гандбольной Суперлиги
"Очень интересных заявок не было": В Самаре могут продлить срок приема заявок на пост министра культуры
Капитан "Спартака" Денис Глушаков не сыграет в матче против самарских "Крыльев Советов"
Молодые "Крылья Советов" сыграли вничью со "Спартаком"
В Самаре пожар на Дыбенко напротив роддома
На Партизанской внедорожник влетел под трамвай
В Крутых Ключах школьники приняли участие в Дне призывника
МТС выводит на рынок пакетное решение со Спутниковым ТВ
Молодежка «Крыльев» сыграла вничью со «Спартаком» - 2:2
Прокуратура Тольятти вернула дело "маньяка с ножом" в полицию и просит ужесточить ему обвинение
В Самаре судебный пристав отделался условным сроком за взятку в 60 тысяч рублей
Корреспондент «КП-Самара» Елена Сборнова стала лауреатом всероссийского конкурса «Правда и справедливость»
В Самаре осудили иностранца, который убил знакомого и сбросил его труп в погреб
СамГУПС вышел на китайский рынок: в Поднебесной открылся Самарский институт транспорта
В Жигулевске «Гранта» опрокинулась в кювет из-за создавшего помеху на дороге водителя