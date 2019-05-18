В самарском парке Дружба проходит бесплатная выставка ретро автомобилей
Технику можно будет посмотреть до 15 часов
Фото группы Ретро-клуб АвтоМотоАрена (avtomotoarena/vk.com)Фото: соцсети
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В субботу, 18 мая, в самарском парке Дружба проходит бесплатная выставка ретро техники. Мероприятие приурочили ко Дню парков. Мотоциклы, военная техника и автомобили из Советского прошлого ждут посетителей парка с 11:00 до 15:00. Все машины в прекрасном состоянии и буквально блестят на солнце.
Фото группы Ретро-клуб АвтоМотоАрена (avtomotoarena/vk.com)Фото: Соцсети
Фото: Соцсети
С техникой можно сфотографироваться и расспросить владельцев о секретах реставрации и не только.
ИСТОЧНИК KP.RU