На митинге в сквере Родина самарцы обсудили мусорную реформу
Вспомнили и о правах трудящихся
Фото twitter.com/tweet_matveev
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В субботу, 18 мая на территории сквера «Родина» прошел общегородской митинг. Во время акции самарцы обсудили мусорную реформу. Горожане высказались за взимание платы за вывоз твердых коммунальных отходов не с квадратных метров, а с проживающих. Обсудили и необходимость введение льгот многодетным и малоимущим семьям.
Еще одной темой митинга стали социально-экономических прав трудящихся и пенсионеров.
ИСТОЧНИК KP.RU