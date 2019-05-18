На митинге в сквере Родина самарцы обсудили мусорную реформу

СЕГОДНЯ 15:13 2019-05-18T15:18:09+03:00

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В субботу, 18 мая на территории сквера «Родина» прошел общегородской митинг. Во время акции самарцы обсудили мусорную реформу. Горожане высказались за взимание платы за вывоз твердых коммунальных отходов не с квадратных метров, а с проживающих. Обсудили и необходимость введение льгот многодетным и малоимущим семьям.

Еще одной темой митинга стали социально-экономических прав трудящихся и пенсионеров.

ИСТОЧНИК KP.RU