Самарский космонавт Олег Кононенко сфотографировал с борта МКС песчаную бурю

СЕГОДНЯ 22:01 2019-05-18T22:02:50+03:00

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Космонавта Олега Кононенко продолжает радовать инетресными снимками, сделаными с борта международной космической станции. На этот раз он заснял песчаную бурю.

Фото группы Роскосмос (https://vk.com/roscosmos)

- Песчаная или как её ещё называют, пыльная буря — это атмосферное явление, которое можно увидеть даже с борта МКС. Высота такой «тучи» может превышать километр. Видимость внутри неё уменьшается до нескольких десятков метров. Скорость ветра при этом может достигать 50 км/ч. Песчаные бури часто случаются в Саудовской Аравии. На снимках космонавта Олега Кононенко как раз запечатлена одна из них, - сообщили в Роскосмосе и опубликовали снимки.

Фото группы Роскосмос (https://vk.com/roscosmos)

ИСТОЧНИК KP.RU