2019-05-19T10:41:49+03:00
Происшествия

Проскочил на красный: в Самаре мотоциклист сбил шедшую по "зебре" женщину

Пострадавшую с различными травмами увезли в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Авария произошла днем в субботу на улице АврорыАвария произошла днем в субботу на улице АврорыФото: Архив "КП"
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В субботу, 18 мая, около 13 часов в Самаре на улице Авроры произошло ДТП с участием пешехода. Там мотоциклист сбил на пешеходном переходе 48-летнюю женщину.

- 30-летний водитель мотоцикла Suzuki GSX1200 с московскими номерами ехал со стороны улицы Дыбенко в направлении улицы Печерской. В районе дома № 122 по улице Авроры он не уступил дорогу женщине, которая шла по пешеходному переходу на разрешающих сигнал светофора, - сообщили в Госавтоинспекции.

В результате случившегося пешеход получила травмы, с которыми ее доставили в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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