В Самарской области с 20 мая грузовикам запретят ездить днем по федеральным трассам

СЕГОДНЯ 11:33 2019-05-19T11:33:32+03:00

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В Самарской области с понедельника, 20 мая, грузовикам запретят ездить по некоторыми участкам федеральных трасс. Это сделают в целях сохранения дорожного покрытия. Ограничение будет действовать в дневное время, когда температура воздуха будет пониматься выше 32 градусов. Соответствующий приказ выпустил Росавтодор.

- Движение грузовиков по федеральным трассам будет разрешено только в период с 22:00 до 10:00. Ограничения продлятся до 31 августа. На дорогах будут установлены необходимые знаки, - говорится в документе.

Согласно приказу, в Самарской области для большегрузов в дневное время будут закрыты следующие дороги: М-5 "Урал" (на подъездах к Самаре, Ульяновску, Оренбургу), а также участки трасс А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном и Р-228 Сызрань - Саратов - Волгоград.

ИСТОЧНИК KP.RU