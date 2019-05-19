2019-05-19T19:24:41+03:00
Происшествия

Дорогое ДТП: в центре Самары Toyota "догнала" Ferrari

Из-за аварии движение трамваев оказалось парализовано
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @samara.dtp.officialФото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Вечером в воскресенье, 19 мая, в центре Самары произошло дорогое ДТП. Там в районе пересечения улиц Галактионовской и Ульяновской столкнулись Toyota и Ferrari.

- Водитель японского автомобиля "догнал" спорткар на трамвайных путях. Теперь трамваи стоят в обе стороны, - пишут в соцсетях очевидцы аварии.

Задняя часть спорткара после ДТП приобрела царапины и вмятины Фото: Instagram.com

Задняя часть спорткара после ДТП приобрела царапины и вмятиныФото: Instagram.com

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал, но иномарки получили различные механические повреждения. Так, Toyоta частично оторвало бампер и смяло правое крыло, а у Ferrari оказалась повреждена задняя часть. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

"Тойоте" едва не оторвало бампер после "встречи" с дорогой иномаркой / Фото: ДТП Самара Фото: vk.com

"Тойоте" едва не оторвало бампер после "встречи" с дорогой иномаркой / Фото: ДТП СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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