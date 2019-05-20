В Самаре на Карбышева Volkswagen застрял колесом в колодце

СЕГОДНЯ 09:45 2019-05-20T09:45:15+03:00

Из-за происшествия движение по дороге на некоторое время было затруднено

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Утром в понедельник, 20 мая, на улице Карбышева в Самаре образовался затор. Дело в том, что там провалился в люк автомобиль Volkswagen.

- Иномарка угодила правым передним колесом в колодец напротив педуниверситета. Ямы не было заметно из-за лужи, в ведь только вчера вечером там стоял пластиковый блок, - поделились в соцсетях горожане.

По словам местных жителей, дорогу ремонтировали в прошлом году, но там уже начали проваливаться люки. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, они взяли данный адрес в работу. Сейчас они выясняют, по какой причине провалился колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU