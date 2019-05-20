2019-05-20T09:45:15+03:00
Происшествия

В Самаре на Карбышева Volkswagen застрял колесом в колодце

Из-за происшествия движение по дороге на некоторое время было затруднено
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Максим Сардин / Подслушано СамараФото: Максим Сардин / Подслушано СамараФото: vk.com
Изменить размер текста:

Утром в понедельник, 20 мая, на улице Карбышева в Самаре образовался затор. Дело в том, что там провалился в люк автомобиль Volkswagen.

- Иномарка угодила правым передним колесом в колодец напротив педуниверситета. Ямы не было заметно из-за лужи, в ведь только вчера вечером там стоял пластиковый блок, - поделились в соцсетях горожане.

По словам местных жителей, дорогу ремонтировали в прошлом году, но там уже начали проваливаться люки. Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, они взяли данный адрес в работу. Сейчас они выясняют, по какой причине провалился колодец.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области ищут водителя, который сбил на трассе у поселка Центральный женщину
В Самаре на Ленинской при пожаре в частном доме погиб пенсионер
«Комсомолка» приглашает самарцев на «Праздник молока»
Самарские студенты подтвердили мировую квалификацию
Новое предложение для семьи или как сэкономить в 2 раза на услугах Билайн
Легковушку сплющило: в Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб
Премьера уже сегодня: в Самаре стартует молодежный сериал «Всё по-честному!»
В Самаре «Забег» пробежали более двух тысяч человек
Невеселый паровозик: в Самаре в тоннеле на Московском шоссе столкнулись 4 машины
Выдал перегруз: в Самарской области мужчина попался на краже 6 двигателей от станков
Хоккейную «Ладу» пополнил нападающий Никита Лукин
В Самаре строительство здания Шестого кассационного суда завершили на 78%
В двух шагах от Лиги чемпионов: «Динамо Самара» сегодня сыграет в «МТЛ Арене» с «Тюменью» в полуфинале мини-футбольной Суперлиги
Новый год надо планировать заранее: самарцев зовут провести зимние каникулы во Франции
В Тольятти построят дорогу с интеллектуальной транспортной системой