2019-05-20T11:14:57+03:00
Происшествия

Невеселый паровозик: в Самаре в тоннеле на Московском шоссе столкнулись 4 машины

Авария произошла в районе пересечения с Ракитовским шоссе
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @samara.dtp.officialФото: @samara.dtp.officialФото: Instagram.com
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Утром в понедельник, 20 мая, в Самаре на пересечении Московского и Ракитовского шоссе произошло ДТП. Там на выезде из тоннеля столкнулись четыре машины.

- Невеселый паровозик получился на Московском шоссе из трех отечественных легковушек и иномарки. Там друг за другом столкнулись ВАЗ-2115, Chevrolet Lanos, «Лада Калина» и «Лада Гранта», - сообщили в соцсетях очевидцы.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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