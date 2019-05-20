Легковушку сплющило: в Самарской области водитель ВАЗа «догнал» грузовик и погиб

СЕГОДНЯ 11:42 2019-05-20T11:42:28+03:00

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В ночь на понедельник, 20 мая, на трассе М-5 «Урал» в Красноярском районе произошла смертельная авария. Там столкнулись ВАЗ-2115 и грузовик «КамАЗ».

- За рулем отечественной легковушки находился 35-летний мужчина. По предварительной версии, он не выбрал безопасную дистанцию до едущего впереди большегруза и врезался в него, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося «пятнадцатую» буквально сплющило пополам. Водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU