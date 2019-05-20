В Тольятти в 2019 году начнется серийное производство электромобилей

СЕГОДНЯ 15:12 2019-05-20T15:12:57+03:00

Компания ZETTA планирует выпускать более 10 тысяч электромобилей в год / Фото: Виталий Архиреев

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В Самарском области в 2019 году стартует серийное производство электромобилей. Речь идет об уже известной модели ZETTA, спроектированной одноименной компанией. Планируется, что выпуск электрокаров начнется в декабре в Тольятти. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководство производителя.

Предполагается, что электромобиль будет выпускаться в нескольких комплектациях. Предусматривается переднеприводный и полноприводный варианты. Компания планирует выпускать более 10 тысяч электромобилей в год.

Известно, что к проектированию конвейера для серийного выпуска ZETTA компания приступила в 2018 году. Сейчас она занимается строительством и оснащением оборудованием производства в Тольятти. Отметим, что на данный момент проект электромобиля находится на стадии опытно-промышленного производства и ждет процедуры сертификации.

ИСТОЧНИК KP.RU