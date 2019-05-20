В Самаре на улице Куйбышева столкнулись «Нива» и автобус
Пострадал кондуктор
В причинах аварии предстоит разобраться ГИБДДФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник, 20 мая, около 17:00 в центре Самары на перекрестке улиц Куйбышева и Некрасовской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы.
- На место происшествия выехали пять пожарных на одном автомобиле, - уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Как сообщают свидетели столкновения, «Нива» попыталась повернуть прямо перед автобусом, после чего и произошло столкновение.
По предварительным данным, в аварии незначительные травмы получил кондуктор автобуса маршрута №37.
ИСТОЧНИК KP.RU