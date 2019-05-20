В Самаре на улице Куйбышева столкнулись «Нива» и автобус

СЕГОДНЯ 18:51 2019-05-20T18:51:51+03:00

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В понедельник, 20 мая, около 17:00 в центре Самары на перекрестке улиц Куйбышева и Некрасовской произошло ДТП с участием общественного транспорта. Об этом сообщают очевидцы.

- На место происшествия выехали пять пожарных на одном автомобиле, - уточнили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Как сообщают свидетели столкновения, «Нива» попыталась повернуть прямо перед автобусом, после чего и произошло столкновение.

По предварительным данным, в аварии незначительные травмы получил кондуктор автобуса маршрута №37.

ИСТОЧНИК KP.RU