2019-05-20T21:46:25+03:00
Общество

В Самаре создали карту трамвайных пробок

Как признаются создатели, чиновники этой информацией не спешат пользоваться
Кирилл КАРИМОВ
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Возможно, в будущем эта информация поможет при организации движения общественного транспортаВозможно, в будущем эта информация поможет при организации движения общественного транспорта
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В Самаре появилась карта трамвайных пробок, собранная на основе данных от известной программы «Прибывалка», которая прогнозирует время прибытия того или иного вида общественно транспорта.

- Время от времени мы предлагаем городскому дептрансу по их словам «очень интересные идеи». И если несколько месяцев нет реакции, публикуем для всех,- написал на своей странице в Facebook доцент СГАУ, директор некоммерческого партнерства «Геоинформспутник» Андрей Чернов. - Кроме карты есть и цифры, сколько задерживаются трамваи на каждом участке и какие от этого потери. Из этого проектировать «умные трамвайные светофоры», изменять организацию дорожного движения.

Так, карта дает предельно точные данные о наиболее проблемных местах в трамвайной сети Самары. Например, «рогатые» постоянно стоят в затора на Ново-Садовой от Ново-Вокзальной до Солнечной. Тяжело трамваям и на Аэродромной, не доезжая перекрестка с Авророй. Впрочем, ситуация меняется от месяца к месяцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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