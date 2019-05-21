Мэрия Самары потратит 28,5 млн рублей на содержание 8 пляжей

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-21T09:28:24+03:00

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Приближается купальный сезон, а это значит что пляжи Самары уже начали активно готовить к этому событию. В этом году на оборудование и содержание пляжей городская администрация намерена выделить 28,5 млн рублей. Подрядчик - ООО «Чистый город», который стал победителем электронного аукциона.

- Согласно муниципальному контракту, подрядчик будет заняться уборкой пляжей; очисткой дна от бутылок, банок и другого мусора; завезти песок; установить 1390 единиц пляжного оборудования, а также спортивное оборудование, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Отметим, что перед и в течение купального сезона будет проводиться обследование воды на ее соответствие санитарным нормам. Первый забор пройдет уже сегодня, 21 мая, а второй — 27 мая. Брать воду на пробу будут вплоть до 31 августа.

Напомним, что в этом году в Самаре будут работать 8 пляжей: на I очереди набережной - от спуска по улице Ленинградскаой до спуска по улице Вилоновской; на II очереМаяковского спуска до дамбы в районе комплекса «КИНАП»; пляж от спуска по улице Осипенко до дамбы у Силикатного оврага; пляж в районе Загородного парка; пляж в районе спуска по улице Советской Армии; пляж в районе Барбошиной поляны; пляж в районе СФГУП «Санаторий Можайский»; пляж в Красноглинском районе, за дамбой. Предполагается, что купальный сезон откроется с 15 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU