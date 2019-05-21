2019-05-21T09:42:59+03:00
Происшествия

Самарец получил условный срок за хранение целого арсенала оружия

Силовики нашли в доме у мужчины несколько различных пистолетов и более 5 тысяч патронов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники ФСБ изъяли все найденное у самарца оружиеСотрудники ФСБ изъяли все найденное у самарца оружиеФото: Архив "КП"
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Октябрьский районный суд Самары вынес приговор 48-летнему Евгению Ф., который обвинялся в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

- В сентябре 2018 года в местах регистрации и проживания мужчины были найдены и изъяты: пистолет-пулемет «Кедр», пистолет-пулемет ППШ, 2 пистолета «Глок-19», автоматический пистолет «Стечкина», револьвер «Смита-Вессона», револьвер «ТОЗ-49» с глушителем, 7 травматических и газовых пистолетов, переделанных под стрельбу, 2 охотничьих нарезных ружья, 29 магазинов к пистолетам «Глок-19» и более 5 тысяч патронов различного калибра, - сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В конце апреля этого года суд признал самарца виновным и назначал ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательный сроком 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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