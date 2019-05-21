В Самаре поймали вредителя, сливавшего мазут в Волгу у НФС-1
В Самаре поймали злоумышленника, который слил мазут в ливневую канализацию в районе НФС-1. Из-за его действий на Волге вдоль берега образовалось мазутное пятно протяженностью около 150 метров.
- Злоумышленник был пойман сегодня, 21 мая, службой безопасности «Самарских коммунальных систем». Его задержали при попытке повторного слива мазута на том же месте. Сейчас с ним работает полиция, - сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.
Напомним, пятно на Волге около самарской НФС-1 было обнаружено 20 мая. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Информацию о происшествии сразу же передали в Росприроднадзор. Также выяснением всех деталей случившегося займется природоохранная прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU