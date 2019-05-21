2019-05-21T11:21:02+03:00
Общество

В Самаре поймали вредителя, сливавшего мазут в Волгу у НФС-1

Сейчас со злоумышленником работает полиция
Анастасия ФИЛАТОВА
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Злоумышленника задержали при повторной попытке сброса мазута в водуЗлоумышленника задержали при повторной попытке сброса мазута в водуФото: Соцсети
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В Самаре поймали злоумышленника, который слил мазут в ливневую канализацию в районе НФС-1. Из-за его действий на Волге вдоль берега образовалось мазутное пятно протяженностью около 150 метров.

- Злоумышленник был пойман сегодня, 21 мая, службой безопасности «Самарских коммунальных систем». Его задержали при попытке повторного слива мазута на том же месте. Сейчас с ним работает полиция, - сообщил глава Октябрьского района Александр Кузнецов.

Напомним, пятно на Волге около самарской НФС-1 было обнаружено 20 мая. Об этом в соцсетях сообщили местные жители. Информацию о происшествии сразу же передали в Росприроднадзор. Также выяснением всех деталей случившегося займется природоохранная прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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