В Самаре приступили к ремонту дороги на улице Победы

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-21T11:30:48+03:00

Автомобилистов просят не парковать свои машины на проезжей части

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Во вторник, 21 мая, в Самаре стартовал ремонт улицы Победы. Ее планируется обновить от улицы Елизарова до проспекта Кирова.

- В рамках ремонта дорожники приведут в порядок проезжую часть и тротуары, а также обустроят газоны. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно потерпеть, - сообщил в Твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

Также чиновник попросил автовладельцев не оставлять свои машины вдоль проезжей части улицы Победы. Это позволит ускорить работы по ремонту.

ИСТОЧНИК KP.RU