В Самаре приступили к ремонту дороги на улице Победы
Автомобилистов просят не парковать свои машины на проезжей части
Фото: Игорь РудаковФото: Twitter.com
Изменить размер текста:
Во вторник, 21 мая, в Самаре стартовал ремонт улицы Победы. Ее планируется обновить от улицы Елизарова до проспекта Кирова.
- В рамках ремонта дорожники приведут в порядок проезжую часть и тротуары, а также обустроят газоны. Приносим извинения за причиненные неудобства. Нужно потерпеть, - сообщил в Твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.
Также чиновник попросил автовладельцев не оставлять свои машины вдоль проезжей части улицы Победы. Это позволит ускорить работы по ремонту.
ИСТОЧНИК KP.RU