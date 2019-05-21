Капитальный ремонт проспекта Кирова в Самаре стартует в конце мая

СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-21T13:21:38+03:00

Дорогу обновят на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской

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В Самаре до конца мая начнется капитальный ремонт проспекта Кирова на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской. Дорогу обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на участке протяженностью 1,1 км. В течение 10 дней контракт на выполнение работ будет заключен с компанией «СамараТрансСтрой», которая стала единственным участником торгов.

- Дорогу расширят до 4 полос движения. Также там будут обустроены тротуары, освещение, регулируемые пешеходные переходы и осевое барьерное ограждение, - сообщили в правительстве Самарской области.

По словам чиновников, расширение проезжей части дороги позволит убрать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста. Предполагается, что капитальный ремонт продлится до 2020 года. Стоимость работ — 319,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU