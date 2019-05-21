2019-05-21T13:21:38+03:00
Общество

Капитальный ремонт проспекта Кирова в Самаре стартует в конце мая

Дорогу обновят на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Проспект Кирова расширят до 4 полос движения в районе мостаПроспект Кирова расширят до 4 полос движения в районе мостаФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

В Самаре до конца мая начнется капитальный ремонт проспекта Кирова на участке от Кировского моста до улицы Ветлянской. Дорогу обновят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» на участке протяженностью 1,1 км. В течение 10 дней контракт на выполнение работ будет заключен с компанией «СамараТрансСтрой», которая стала единственным участником торгов.

- Дорогу расширят до 4 полос движения. Также там будут обустроены тротуары, освещение, регулируемые пешеходные переходы и осевое барьерное ограждение, - сообщили в правительстве Самарской области.

По словам чиновников, расширение проезжей части дороги позволит убрать «узкое горлышко» и повысить пропускную способность Кировского моста. Предполагается, что капитальный ремонт продлится до 2020 года. Стоимость работ — 319,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре Mitsubishi врезался в дерево после ДТП на трамвайных путях: пострадали два человека
Самарский РКЦ «Прогресс» изготовит для Роскосмоса 8 ракет-носителей «Союз-2.1а»
В Сызрани пенсионер зарезал жену и покончил с собой
В Новокуйбышевске «десятка» впечаталась в столб после столкновения с Kia
В Сызрани на площади 150 кв.м горел склад с краской и утеплителями
ССК модернизирует электрические сети Центральной городской больницы в Сызрани
В Самаре приступили к ремонту дороги на улице Победы
В Самаре поймали вредителя, сливавшего мазут в Волгу у НФС-1
В СамГУПС открылся региональный этап форума «Педагоги России»
В Самаре проведут повторные торги по поиску перевозчика на маршрут № 210
В Тольятти ищут водителя, который сбил пешехода и уехал
В Самарской области 29 июня отметят 10-ый юбилейный всероссийский сельский Сабантуй
МТС сделали доступным для самарцев конвергентное решение со Спутниковым ТВ
Тольяттинский АВТОВАЗ отзывает около 33 тысяч автомобилей Lada Largus
Матч «Крыльев» со «Спартаком» на «Самара Арене» стал самым посещаемым в 29 туре РПЛ
Скоростную железнодорожную линию между Самарой и Тольятти начнут строить в 2020 году
Самарец получил условный срок за хранение целого арсенала оружия
«Динамо Самара» уступило «Тюмени» в третьем матче полуфинала ЧР по мини-футболу
Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в Самарской области завершилась велопробегом и акцией по экспресс-тестированию на набережной
Мэрия Самары потратит 28,5 млн рублей на содержание 8 пляжей
Жительница Самарской области попалась на мошенничестве при получении почти 2 млн рублей соцвыплат
"Начало музыкального пути": в Самаре открылось "Детское караоке"