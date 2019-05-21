2019-05-21T13:40:09+03:00
Происшествия

В Самаре Mitsubishi врезался в дерево после ДТП на трамвайных путях: пострадали два человека

Водитель иномарки сам спровоцировал аварию, нарушив ПДД
Анастасия ФИЛАТОВА
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Mitsubishi влетел в дерево после столкновения с ChevroletMitsubishi влетел в дерево после столкновения с ChevroletФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В понедельник, 20 мая, около 8:10 в Железнодорожном районе Самары произошло ДТП. Там на улице Красноармейской на трамвайных путях столкнулись Mitsubishi Lancer и Chevrolet Aveo.

- По предварительной версии, 24-летний водитель Mitsubishi, двигаясь в сторону улицы Спортивной, в районе дома № 110 по улице Красноармейской выехал на трамвайные пути встречного направления и столкнулся с Chevrolet. Последний ехал в попутном направлении и начал поворачивать налево с трамвайных путей, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Отметим, что после удара Mitsubishi продолжил движение и врезался в дерево. В результате случившегося пострадали два человека: водитель Chevrolet — 36-летняя женщина и 25-летняя пассажирка другой иномарки. Обеих госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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