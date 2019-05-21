В Самарской области впервые пройдет Всемирный день Халяль

СЕГОДНЯ 14:00 2019-05-21T14:00:52+03:00

Всемирный день Халяль пройдет в Самарской области в октябре Фото: Архив "КП"

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В Самарской области этой осенью пройдет крупнейшее событие в мире исламского бизнеса — Всемирный день Халяль. Представители десятков стран приедут в регион с 3 по 5 октября.

- Мероприятие с 2014 года проводилось в Индии, Сингапуре, Великобритании, Южной Корее. В этом году оно впервые пройдет в России. Право проведения Всемирного дня Халяль получила Самарская область, - сообщили в правительстве Самарской области.

По словам и.о. председателя правительства региона Виктора Кудряшова, проведение данного мероприятия будет содействовать экспорту продукции местных производителей в страны Ближнего востока, Персидского залива и Арабского мира. Кроме того, благодаря Дню Халяль в регион планируется привлечь инвесторов из исламских стран.

Как отмечают в областном правительстве, День Халяль будет проводится сразу на трех площадках: в театре оперы и балета, в гостинице Lotte, а также на площади Куйбышева, где пройдет ярмарка халяльной продукции. Центральным событием Всемирного дня Халяль станет Волжский инвестиционный саммит, на котором соберутся более 500 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU