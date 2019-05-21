В день финала Кубка России по футболу на «Самара Арене» перекроют несколько дорог

СЕГОДНЯ 14:13 2019-05-21T14:13:14+03:00

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В среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена» пройдет финальный матч Кубка России по футболу между «Уралом» и «Локомотивом». В связи с этим на нескольких дорогах возле спортобъекта будет временно перекрыто движение транспорта.

- С 15:00 до 23:00 будет закрыт проезд по улице Дальней от Московского шоссе до улицы Арена 2018, Проездам №№ 7, 8, 10, 12 и по дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до улицы Дальней, - сообщили в мэрии Самары.

Также 22 мая на этих дорогах будет запрещены остановка и стоянка транспорта. На улице Арена 2018 и на Проездах № 7, 8, 10, 12 — с 00:00 до 24:00, а на дублере Московского шоссе — с 6:00 до 24:00.

ИСТОЧНИК KP.RU