В Самарской области запустили самую крупную в ПФО солнечную электростанцию

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-21T15:30:56+03:00

Мощности станции должно хватить на несколько городов

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Во вторник, 21 мая, под Новокуйбышевском запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. Она расположилась на территории площадью 220 га, где установлены 265690 фотоэлектрических солнечных модулей. Эта электростанция является самой крупной в ПФО и одной из двух самых крупных солнечных электростанций в России. Ее мощность — 75 МВт.

Солнечная станция расположилась под Новокуйбышевском на территории площадью 220 гаФото: Twitter.com

- Запуск солнечной электростанции даст дополнительный импульс развитию экономики региона. Также реализация этого проекта важна с экологической точки зрения, - отметил на открытии электростанции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Проект реализует компания «Солар Системс». Инвестиции составили около 10 млрд рублей. Годовая выработка электроэнергии составит 92 млн кВт/ч. Все это электричество будет поступать в общую экосистему страны. Как отметил глава региона, мощности солнечной станции должно хватить на несколько городов таких, как Новокуйбышевск.

ИСТОЧНИК KP.RU