В Самарской области запустили самую крупную в ПФО солнечную электростанцию
Во вторник, 21 мая, под Новокуйбышевском запустили первую в Самарской области солнечную электростанцию. Она расположилась на территории площадью 220 га, где установлены 265690 фотоэлектрических солнечных модулей. Эта электростанция является самой крупной в ПФО и одной из двух самых крупных солнечных электростанций в России. Ее мощность — 75 МВт.
Солнечная станция расположилась под Новокуйбышевском на территории площадью 220 гаФото: Twitter.com
- Запуск солнечной электростанции даст дополнительный импульс развитию экономики региона. Также реализация этого проекта важна с экологической точки зрения, - отметил на открытии электростанции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Проект реализует компания «Солар Системс». Инвестиции составили около 10 млрд рублей. Годовая выработка электроэнергии составит 92 млн кВт/ч. Все это электричество будет поступать в общую экосистему страны. Как отметил глава региона, мощности солнечной станции должно хватить на несколько городов таких, как Новокуйбышевск.
ИСТОЧНИК KP.RU