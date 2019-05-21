Жителя Тольятти отправили в колонию за вовлечение девочки-подростка в проституцию

СЕГОДНЯ 18:37 2019-05-21T18:37:31+03:00

Мужчине придется провести за решеткой ближайшие три года

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Автозаводской районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю, который обвинялся в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- Было установлено, что в декабре 2017 года мужчина принудил девушку 2001 года рождения к занятию проституцией, а также разместил в интернете ее интимные фотографии, - рассказали следователи.

Суд признал тольяттинца виновным и назначил ему 3 года 3 месяца лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU