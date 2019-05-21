2019-05-21T19:44:32+03:00
Общество

Жителей Самарской области опять предупреждают о ночных заморозках

В регионе объявлено штормовое предупреждение
Анастасия ФИЛАТОВА
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Заморозки до -2 градусов ожидаются в воздухе и на поверхности почвыЗаморозки до -2 градусов ожидаются в воздухе и на поверхности почвыФото: Архив "КП"
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В Самарской области в ночь на среду, 22 мая, вновь прогнозируются заморозки. В связи с этим в регионе было объявлено штормовое предупреждение.

- В ночь с 21 по 22 мая местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2 °C, - сообщили в Приволжском УГМС.

Отметим, что температура воздуха ночью составит 3...8 °C, а днем воздух прогреется до 17...22 °C. Кроме того, завтра местами по области пройдет небольшой дождь.

В четверг, 23 мая, потеплеет до 20...25 °C. Вместе с тем синоптики прогнозируют кратковременный дождь и грозу, при которой порывы ветра составят 15-20 м/с. В пятницу, 25 мая, также ожидаются дождь и гроза, но станет немного прохладнее: 13...18 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU

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