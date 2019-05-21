2019-05-21T20:21:56+03:00
Общество

Самарская область может получить грант в 3 млрд рублей на строительство магистрали "Центральная"

Деньги на реализацию проекта выделят из федерального бюджета
Анастасия ФИЛАТОВА
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К строительству магистрали могут приступить в 2020 годуК строительству магистрали могут приступить в 2020 годуФото: Архив "КП"
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В Самарской области готовят документы для строительства магистрали "Центральная" от проспекта Кирова до Обводной дороги. После того, как они будут согласованы, начнется поиск подрядчика и инвестора. Для этого будет объявлен конкурс. Сколько времени займут все эти процедуры, пока непонятно. Что касается строительных работ, то они, скорее всего, стартуют не раньше 2020 года.

- Регион может получить капитальный грант в 3 миллиарда рублей из федерального бюджета на строительство магистрали. Это позволит реализовать проект с использованием механизма государственно-частного партнерства и вдвое снизить финансовую нагрузку, - отметил глава министерства экономического развития и экономики Самарской области Дмитрий Богданов.

Напомним, что строительство магистрали "Центральная" пройдет в два этапа: от Ракитовского шоссе до Обводной дороги и от проспекта Кирова до Ракитовского шоссе. Только стоимость первого этапа составит около 7,4 млрд рублей. Предполагается, что возведение дороги займет примерно 21 месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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