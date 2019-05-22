На трассе в Сызранском районе полыхала фура DAF

СЕГОДНЯ 08:32 2019-05-22T08:32:28+03:00

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Во вторник, 21 мая, на 297 км трассы А-151 в Сызранском районе произошел серьезный пожар. Там около деревни Черемоховка загорелся большегруз.

- Сообщение о возгорании поступило в 14:41. На место происшествия выезжали 8 пожарных и 2 единицы техники. На трассе горел грузовик DAF. ЧП произошло во время движения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Насколько сильно огонь повредил грузовик, пока не известно. По данным оперативного ведомства, из людей в результате случившегося никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU